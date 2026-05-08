08.05.2026 06:31:29

KPIT Technologies stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KPIT Technologies hat am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,99 INR. Im Vorjahresviertel hatte KPIT Technologies 9,01 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,11 Milliarden INR – ein Plus von 11,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KPIT Technologies 15,28 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 23,43 INR beziffert. Im Vorjahr waren 30,93 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 64,55 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 58,42 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 25,82 INR je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 64,34 Milliarden INR beziffert.

Redaktion finanzen.at

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