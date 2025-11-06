Kratos Defense Security Solutions: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kratos Defense Security Solutions hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kratos Defense Security Solutions 0,020 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 347,6 Millionen USD – ein Plus von 25,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kratos Defense Security Solutions 275,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at