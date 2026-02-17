|
KRBL legte Quartalsergebnis vor
KRBL hat am 14.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 7,43 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KRBL 5,79 INR je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KRBL in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,19 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 14,77 Milliarden INR im Vergleich zu 16,82 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
