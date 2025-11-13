13.11.2025 08:16:38

Kreise: Einigung auf Wehrdienst - Musterung und Aufwuchszahlen

BERLIN (dpa-AFX) - Politiker von Union und SPD haben sich für den neuen Wehrdienst auf eine flächendeckende Musterung und Zielmarken für den Aufwuchs der Truppe geeinigt. Bei einem Scheitern der Freiwilligkeit soll der Bundestag über eine sogenannte Bedarfswehrpflicht entscheiden können, bei der auch ein Zufallsverfahren zur Auswahl genutzt werden kann, wie die Deutsche Presse-Agentur in Berlin erfuhr./cn/DP/mis

