Kreuzfahrtaktien im Blick: Analyst hebt für Norwegian- und Royal Caribbean-Aktien den Daumen

Kreuzfahrtaktien wie Norwegian Cruise Line und Royal Caribbean haben in diesem Jahr Verluste erlitten. Ein Analyst zeigt sich allerdings zuversichtlich und sieht Raum für Wachstum.

• Kreuzfahrtaktien in diesem Jahr bisher mit schwacher Performance• Unternehmen bleiben zuversichtlich• JPMorgan-Analyst sieht Raum für Wachstum

Kreuzfahrtaktien im Fokus

Die Norwegian Cruise Line-Aktie hat in diesem Jahr rund 21 Prozent an Wert verloren und kostete an der NYSE zuletzt noch 20,40 US-Dollar. Für die Anteilsscheine von Royal Caribbean ging es seit Jahresstart um rund 7 Prozent abwärts auf 215,49 US-Dollar. Derweil hat die Carnival-Aktie rund 16 Prozent verloren und war zuletzt noch 20,94 US-Dollar wert (Stand: Schlusskurs vom 21.03.2025).

Unternehmen zuversichtlich

Die Kreuzfahrtunternehmen zeigen sich dennoch zuversichtlich. Auf einer Konferenz von JPMorgan letzte Woche erklärten sie, wie MarketWatch berichtet, dass ihre einkommensstärkeren Kunden widerstandsfähiger gegenüber den Unwägbarkeiten, die andere Verbraucher betreffen, seien. Der durchschnittliche Kunde von Norwegian verfüge über ein Haushaltseinkommen von mehr als 200.000 US-Dollar pro Jahr, und bei Royal Caribbean liege das Haushaltseinkommen bei mehr als 125.000 US-Dollar. Hinzu komme, dass Norwegians Reisen 30 bis 35 Prozent günstiger als Landreisen seien, während Royal Caribbean angegeben habe, dass seine Kreuzfahrten 20 bis 25 Prozent günstiger seien.

Das Royal Caribbean-Management habe erklärt, dass es bei seinem "extrem optimistischen" Ausblick bleibe, den das Unternehmen auf seinem Investorentag präsentiert hatte. Das Unternehmen erklärte, dass es heute viel einfacher sei, Kunden zu gewinnen. So seien neun von zehn Erwachsenen offen für eine Kreuzfahrt, während es vor der Corona-Pandemie noch sechs bis sieben von zehn gewesen seien.

Analyst bullish

Auch bei JPMorgan zeigt man sich zuversichtlich für Kreuzfahrtaktien. JPMorgan-Analyst Matt Boss sieht bei den Unternehmen weiter Raum für Wachstum, da Kreuzfahrten bisher nur einen kleinen Anteil am gesamten Urlaubsmarkt ausmachen würden.

Seine Einstufung der Norwegian-Aktie hob er daher von neutral auf übergewichtet. Sein Kursziel von 30 US-Dollar liegt rund 47 Prozent über dem Schlusskurs von Freitag (20,40 US-Dollar). Damit ist er in guter Gesellschaft: Basierend auf 14 Wall-Street-Analysten, die in den letzten drei Monaten Kursziele für Norwegian Cruise Line für die nächsten 12 Monate ermittelt haben, liegt das durchschnittliche Kursziel bei 30,38 US-Dollar.

Laut Boss sei die Botschaft des Managements von Norwegian, dass es trotz aller makroökonomischen Turbulenzen keine erkennbare Veränderung der Nachfrage gegeben habe. Dazu gehören "keine Veränderung der Buchungskurven, die auf unregelmäßige Muster hindeuten, keine Schwankungen bei den Bordausgaben, auch nicht in den Kategorien mit hohen Kaufoptionen im Spa und Casino, und keine Veränderung der Stornierungsraten", zitiert MarketWatch Boss aus einer Kundenmitteilung.

Derweil bekräftigte Boss sein "Overweight"-Rating für die Royal Caribbean-Aktie. Sein Kursziel von 298 US-Dollar liegt rund 38 Prozent über dem Schlusskurs von Freitag (215,49 US-Dollar). Damit liegt es etwas über dem durchschnittlichen Kursziel von 291,56 US-Dollar, basierend auf 20 Wall-Street-Analysten, die in den letzten drei Monaten 12-Monats-Kursziele für Royal Caribbean abgegeben haben.

Basierend auf den 14 Wall-Street-Analysten, die in den letzten drei Monaten 12-Monats-Kursziele für Carnival abgegeben haben, liegt das durchschnittliche Kursziel für die Anteilsscheine des Kreuzfahrtunternehmens bei 29,15 US-Dollar und impliziert ein Aufwärtspotenzial von 40,40 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von Freitag (20,94 US-Dollar).

Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.