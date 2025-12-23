Kroger Aktie

Kroger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851544 / ISIN: US5010441013

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.12.2025 14:20:05

Kroger Board Approves Additional Share Repurchases Of $2 Bln

(RTTNews) - The Kroger Co. (KR), Tuesday announced that its Board has approved an additional $2 billion share repurchase authorization, in addition to the previously announced $7.5 billion share repurchase authorization.

The company expects to fund these share repurchases with cash generated from operations and existing liquidity and remains committed to maintaining its investment-grade credit rating.

Kroger said that the recent announcement reflects the Board's confidence in the company's strong growth outlook and balance sheet.

In the pre-market hours, KR is trading at $62.35, up 0.13 percent on the New York Stock Exchange.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Krogermehr Nachrichten