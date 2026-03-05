Kroger Aktie
WKN: 851544 / ISIN: US5010441013
|
05.03.2026 12:50:15
Kroger Co. Q4 Profit Rises
(RTTNews) - Kroger Co. (KR) released earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $861 million, or $1.35 per share. This compares with $634 million, or $0.90 per share, last year.
Excluding items, Kroger Co. reported adjusted earnings of $812 million or $1.28 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 1.2% to $34.725 billion from $34.308 billion last year.
Kroger Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $861 Mln. vs. $634 Mln. last year. -EPS: $1.35 vs. $0.90 last year. -Revenue: $34.725 Bln vs. $34.308 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kroger
|
05.03.26
|Ausblick: Kroger präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.02.26
|S&P 500-Papier Kroger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kroger von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.02.26
|S&P 500-Wert Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kroger-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
18.02.26
|Erste Schätzungen: Kroger stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.02.26
|S&P 500-Papier Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kroger von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
09.02.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
05.02.26
|S&P 500-Titel Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kroger von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.01.26
|S&P 500-Titel Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kroger von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Kroger
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kroger
|61,74
|5,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.