11.12.2025 12:02:00

KSV1870: Heuer mehr Firmeninsolvenzen bei geringeren Passiva

Hochgerechnet 6.857 Firmen haben heuer Insolvenz angemeldet. Das ist ein Plus von 4,1 Prozent gegenüber 2024, teilte der Gläubigerschutzverband KSV1870 am Donnerstag mit. Die Passiva und die Zahl der betroffenen Beschäftigten nahm hingegen ab. Sorge bereitet dem KSV der höhere Anteil an Insolvenzen die mangels Kostendeckung nicht eröffnet wurden. In dem Zusammenhang übte der Kreditschutzverband Kritik am neuen Betrugsbekämpfungsgesetz.

"Die Geschäftslage stagniert, der freie Fall ist jetzt einmal gestoppt", resümierte KSV-Chef Ricardo-Jos� Vybiral den wirtschaftlichen Hintergrund der Insolvenzstatistik. Positiv strich er die gestiegene Zahl an Unternehmensgründungen hervor, die die Betriebsschließungen deutlich übersteigen würden. Zudem sei die durchschnittliche Eigenkapitalquote der Unternehmen gestiegen.

Während die eröffneten Insolvenzen um 1,5 Prozent auf 4.222 Fälle stiegen, fiel das Plus bei den nicht-eröffneten mit 8,5 Prozent auf 2.635 Fälle kräftiger aus. In diesen Fällen seien nicht mal mehr 4.000 Euro im Unternehmen vorhanden, um die Mindestkosten für das Verfahren zu decken, erklärte KSV-Insolvenzleiter Karl-Heinz Götze. Die Zahl der Gläubiger sei um rund acht Prozent gestiegen, jene der betroffenen Mitarbeiter dafür um fast 28 Prozent gesunken. Die geschätzten Passiva wurden gegenüber 2024 mehr als halbiert auf rund 8,4 Milliarden Euro. Allerdings war das Vorjahr geprägt, von einigen Riesenpleiten aus dem Signa-Reich von Ren� Benko.

Kritik am Betrugsbekämpfungspaket

Als "schwarze Stunde für die österreichische Wirtschaft" bezeichnete Götze das gestern im Nationalrat beschlossene Betrugsbekämpfungsgesetz. Mit dem Gesetz würde der Staat als Gläubiger bevorzugt. Die Befürchtung beim KSV: Die öffentliche Hand hat kein so großes Interesse mehr, frühzeitig Gläubigeranträge auf Insolvenz zu stellen. In Folge würden Firmen länger als "Zombieunternehmen" weiterbestehen, Insolvenzen verschleppt und Gläubiger öfter leer ausgehen.

Die Entwicklung war je nach Bundesland sehr unterschiedlich. Im Burgenland gingen die Firmeninsolvenzen um rund ein Drittel zurück. Deutliche Anstiege gab es in Salzburg (plus 22,7 Prozent), Oberösterreich (plus 20,8 Prozent) und Tirol (plus 14,9 Prozent). Die größte Insolvenz des Jahres kam auch heuer aus dem Signa-Umfeld: Die Signa Prime Capital Invest GmBH mit Passiva von 870 Mio. Euro.

Kaum Veränderung bei den Privatinsolvenzen

Kaum Veränderung gab es bei den Privatkonkursen. Sie blieben mit etwas über 8.800 Fällen knapp über dem Vorjahreslevel. Allerdings sind die Passiva hier um fast 18 Prozent gestiegen. Die Entwicklung war über das Bundesgebiet relativ gleichmäßig verteilt. Ausreißer waren Tirol (minus neun Prozent) und Vorarlberg (plus 8,2 Prozent).

(Redaktionelle Hinweise: GRAFIK 1532-25, 88 x 100 mm) spo/bel

WEB http://www.ksv.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen