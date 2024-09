Kubicki: 'Ampel hat ihre Legitimation verloren'

BERLIN (dpa-AFX) - Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki hat nach den schlechten Ergebnissen der Ampel-Parteien bei den Wahlen in Sachsen und Thüringen Konsequenzen für die Koalition im Bund gefordert. "Das Wahlergebnis zeigt: Die Ampel hat ihre Legitimation verloren", schrieb Kubicki auf der Plattform X. "Wenn ein beträchtlicher Teil der Wählerschaft ihr in dieser Art und Weise die Zustimmung verweigert, muss das Folgen haben."

Die Menschen hätten den Eindruck, "diese Koalition schadet dem Land", schrieb Kubicki weiter. "Und sie schadet definitiv der Freien Demokratischen Partei." Die FDP ist bei beiden Landtagswahlen deutlich an der 5-Prozent-Hürde gescheitert. In beiden Ländern liegt sie in den Hochrechnungen nur noch um 1 Prozent. In Thüringen kommen alle drei Ampel-Parteien zusammen nach den letzten ZDF-Hochrechnungen nur noch auf 10,6 und in Sachsen auf 13,6 Prozent./mfi/DP/zb