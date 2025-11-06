KUMHO TIRE stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KUMHO TIRE ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KUMHO TIRE die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 803,5 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 821,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at