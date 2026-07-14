Kurotani: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kurotani hat am 13.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 42,10 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -14,920 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 27,90 Milliarden JPY gegenüber 18,93 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at