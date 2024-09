Kurseinbruch bei Tupperware-Aktie: Tupperware geht wohl in die Insolvenz

• Sanierungsbemühungen gescheitert• Hohe Schulden, wenig Nachfrage• Tupperware wohl kurz vor Insolvenzantrag

Tupperware-Aktie im Abwärtsstrudel

Fans von Schüsseln, Vorratsdosen & Co. der Firma Tupperware wurden am Montagabend negativ überrascht. Wie Bloomberg kurz vor Handelsschluss an der Wall Street meldete, ist die Sanierung des traditionsreichen Kunststoff-Haushaltswaren-Herstellers offenbar gescheitert. Anleger reagierten entsetzt und schickten das Papier am Montag an der NYSE um satte 57,51 Prozent nach unten auf 0,5099 US-Dollar. Im Dienstagshandel verliert die Tupperware-Aktie zeitweise 57,51 Prozent auf 0,5099 US-Dollar.

Tupperware kurz vor Insolvenzantrag?

Die Krise bei Tupperware hat sich offenbar dramatisch zugespitzt. Das Haushaltswaren-Imperium, das weltweit 12.000 festangestellte Mitarbeiter beschäftigt, kann die finanziellen Probleme wohl nicht mehr länger stemmen. Seit 2020 kämpft das 1946 gegründete Unternehmen, das für seine Tupper-Partys bekannt ist, bereits mit Schwierigkeiten; schon im vergangenen Jahr hatte der Kult-Marke das Aus gedroht, Kreditgeber hatten dem US-amerikanischen Unternehmen dann aber doch noch Zeit eingeräumt. Es folgten langwierige Verhandlungen über die Schulden in Höhe von mehr als 700 Millionen US-Dollar.

Doch scheinbar haben die Sanierungsbemühungen sich nicht ausgezahlt - weder der kurzzeitige Aufschwung während der Coronapandemie, noch der Austausch des Managements im vergangenen Jahr konnten eine Wende bewirken. Wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, könnte Tupperware nun noch in dieser Woche den Insolvenzantrag stellen.

Redaktion finanzen.at