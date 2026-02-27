|
27.02.2026 06:31:29
Kutjevo dd legte Quartalsergebnis vor
Kutjevo dd ließ sich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kutjevo dd die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Kutjevo dd vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,09 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,2 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 10,6 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.
In Sachen EPS wurden 0,540 EUR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kutjevo dd 0,260 EUR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 52,72 Millionen EUR, während im Vorjahr 43,03 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.