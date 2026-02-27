Kutjevo dd legte Quartalsergebnis vor

Kutjevo dd ließ sich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kutjevo dd die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Kutjevo dd vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,09 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,2 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 10,6 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

In Sachen EPS wurden 0,540 EUR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kutjevo dd 0,260 EUR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 52,72 Millionen EUR, während im Vorjahr 43,03 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at