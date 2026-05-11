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11.05.2026 06:31:29
KYODO PAPER legte Quartalsergebnis vor
KYODO PAPER lud am 08.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 116,53 JPY gegenüber 70,21 JPY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,27 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,31 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,36 Milliarden JPY umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 55,90 JPY. Im Vorjahr waren 41,45 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,45 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 16,89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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