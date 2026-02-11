Kyoritsu Computer Communication stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kyoritsu Computer Communication hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 65,81 JPY. Im letzten Jahr hatte Kyoritsu Computer Communication einen Gewinn von 29,79 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,26 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,09 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at