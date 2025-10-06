06.10.2025 19:16:39

Lagarde bekräftigt jüngste Botschaften des EZB-Rats

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) hat zum Auftakt ihrer Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments die wichtigsten geldpolitischen Botschaften des EZB-Rats aus dessen September-Sitzung bekräftigt. Laut veröffentlichtem Redetext sagte sie: "Wir werden den angemessenen geldpolitischen Kurs weiterhin datenabhängig und von Sitzung zu Sitzung festlegen. Insbesondere werden wir unsere Zinsentscheidungen auf unsere Einschätzung der Inflationsaussichten und der damit verbundenen Risiken stützen, und zwar vor dem Hintergrund der eingehenden Wirtschafts- und Finanzdaten sowie der Dynamik der zugrunde liegenden Inflation und der Stärke der geldpolitischen Transmission." Daher werde sich die EZB nicht auf einen bestimmten Zinspfad festlegen.

Analysten rechnen überwiegend damit, dass der Rat auch im Oktober beschließen wird, seinen Leitzins bei 2,00 Prozent zu belassen. Manche von ihnen erwarten aber, dass die EZB diesen Zins bis Jahresende noch einmal senken wird.

