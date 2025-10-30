|
Lagarde: EZB weiterhin gut positioniert
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) ist nach Aussage ihrer Präsidentin Christine Lagarde auf dem aktuellen Leitzinsniveau gut positioniert. "Wir sind geldpolitisch weiterhin gut positioniert", sagte Lagarde in der Pressekonferenz nach der jüngsten Ratssitzung. Sie fügte hinzu: "Wir werden alles Nötige tun, damit wir gut positioniert bleiben".
Zuvor hatte der EZB-Rat wie erwartet beschlossen, die Leitzinsen unverändert zu lassen. Explizite Aussagen zum weiteren Zinskurs machte das Gremium nicht. Es will seine Geldpolitik weiterhin von Sitzung zu Sitzung festlegen und sich dabei an den aktuellsten Daten orientieren.
