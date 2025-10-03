03.10.2025 12:42:38

Lagarde gegen Aufweichung der Standards in der Bankenregulierung

AMSTERDAM/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat sich gegen eine Aufweichung der Standards in der Bankenregulierung ausgesprochen. Zwar sei es nach Jahren der verstärkten Aufsicht von Banken nach der großen Wirtschafts- und Finanzkrise an der Zeit, die Regeln zu überprüfen und gegebenenfalls zu vereinfachen, sagte Lagarde am Freitag laut Redetext in Amsterdam. Dies sollte aber nicht zu einer Absenkung der Standards für Banken führen.

Vielmehr sollte eine Überprüfung der Regeln zu einer Anhebung der Standards für Finanzdienstleister führen, die bankenähnliche Tätigkeiten ausüben, sagte die Notenbankpräsidentin. Zu diesen Unternehmen zählen Finanzunternehmen, die keine Banklizenz besitzen, aber dennoch Finanzierungs- oder Anlageprodukte anbieten.

Eine Ausweitung der Regulierung auf die sogenannten "Nichtbanken" würde dazu beitragen, dass die Bedenken der Banken hinsichtlich ungleicher Wettbewerbsbedingungen ausgeräumt werden können. Zudem wies Lagarde darauf hin, dass eine bessere Aufsicht über Nichtbanken die Risiken für die Finanzstabilität verringern würde.

In den USA und Großbritannien arbeiten Aufsichtsbehörden derzeit an der Überarbeitung einiger Regeln der Bankenregulierung. Auch in der EU gibt es derzeit Bestrebungen, die zahlreichen Vorschriften der Bankenregulierung nach der Finanzkrise von 2008 zu überarbeiten. Es soll dabei vermieden werden, dass europäische Banken gegenüber der Konkurrenz Nachteile haben./jkr/nas/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:46 Bitcoin, Ether & Co. im September 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
10:43 September 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.10.25 Rohstoffe im 3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
02.10.25 Kryptowährungen im 3. Quartal 2025: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
02.10.25 September 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Zinshoffnung: ATX und DAX fester -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Freitagshandel
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Freitag von ihrer freundlichen Seite. Die Börsen in Fernost schlugen am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen