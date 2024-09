Lagarde: Zinsentscheidung fiel einstimmig

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) ist sich nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde einig darüber gewesen, den Leitzins in einem "kleinen Schritt" um 25 Basispunkte zu senken. "Wir haben beschlossen, den Einlagensatz um 25 Basispunkte zu senken, und diese Entscheidung fiel einstimmig", sagte Lagarde in der Pressekonferenz nach der EZB-Ratssitzung. Der Rat sei sich auch einig darin gewesen, dass die Inflation rechtzeitig in Richtung des EZB-Ziel sinken werde.

Aussagen zum weiteren Zinskurs machte der Rat nicht. Vielmehr betonte das Gremium, dass die Geldpolitik weiterhin datenabhängig sei und von Sitzung zu Sitzung bestimmt werde. Es will die Geldpolitik lange genug restriktiv halten, damit das Inflationsziel von 2 Prozent rechtzeitig erreicht wird.

