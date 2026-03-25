Databricks Aktie

Databricks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DATABR / ISIN: NET01DATABR0

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25.03.2026 12:24:00

Lakewatch: Databricks bringt agentenbasiertes Open-SIEM mit Claude-Integration

Mit Lakewatch präsentiert Databricks ein offenes SIEM auf Lakehouse-Basis. KI-Agenten sollen Bedrohungen in Datenpools automatisch erkennen und triagieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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