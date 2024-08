Lalique Group SA / Schlagwort(e): Delisting/Sonstiges

Lalique Group stellt Gesuch um Dekotierung ihrer Aktien



29.07.2024 / 18:15 CET/CEST



MEDIENMITTEILUNG



Communiqué de presse (PDF) Zürich, 29. Juli 2024 – Die in der Kreation, der Entwicklung, der Vermarktung und dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern tätige Lalique Group SA (SIX: LLQ) hat nach dem Vollzug des öffentlichen Kaufangebots von Silvio Denz bei SIX Exchange Regulation die Dekotierung der Lalique-Group-Aktien beantragt. Nachdem das freiwillige öffentliche Kaufangebot von Silvio Denz für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien von Lalique Group (mit Ausnahme der Aktien derjenigen Aktionäre, welche sich verpflichtet hatten, ihre Aktien nicht in das Angebot anzudienen) am 19. Juli 2024 wie geplant vollzogen wurde, hat Lalique Group bei SIX Exchange Regulation ein Gesuch um Dekotierung ihrer Aktien eingereicht. Medienkontakt

Lalique Group ist ein Nischenunternehmen, das auf die Kreation, Entwicklung, Vermarktung und den weltweiten Vertrieb von Luxusgütern spezialisiert ist. Die Geschäftsbereiche umfassen Parfüm, Kosmetik, Kristall, Schmuck, hochwertige Möbel und Lifestyle-Accessoires sowie Kunst, Gastronomie und Hotellerie, Spirituosen und Wein. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 810 Mitarbeitende (Vollzeitäquivalent) und hat seinen Hauptsitz in Zürich. Die Marke Lalique, von der die Gruppe ihren Namen ableitet, wurde 1888 in Paris durch den Glasmachermeister und Schmuckdesigner René Lalique gegründet. Die Aktien der Lalique Group (LLQ) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.lalique-group.com.

