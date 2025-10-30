Landstar System präsentierte Quartalsergebnisse

Landstar System präsentierte in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,70 Prozent auf 1,21 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at