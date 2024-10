Lane: EZB achtet auch auf Optionsmärkte

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) achtet nach Aussage von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane auch auf die an den Optionsmärkten eingepreiste Möglichkeit, dass die Inflation im Euroraum wieder auf unter 2 Prozent fallen könnte. "Unsere 2021 beschlossene Strategie ist kristallklar: Unser 2-Prozent-Ziel ist symmetrisch", sagte Lane in einer EZB-Konferenz. Dieses Ziel solle weder über- noch unterschritten werden. "Wir achten darauf, was die Optionsmärkte tun", sagte er.

October 07, 2024