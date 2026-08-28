Lantronix: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Lantronix hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD gegenüber -0,070 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,01 Prozent auf 31,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,100 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,290 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 120,90 Millionen USD – eine Minderung um 1,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 122,92 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at