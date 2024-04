Last One Mile hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Last One Mile stellte am 15.04.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 29.02.2024 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 42,20 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Last One Mile 32,23 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 2,84 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Last One Mile 2,19 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at