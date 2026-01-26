Latch: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Latch präsentierte am 23.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 47,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 12,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at