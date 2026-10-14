14.10.2026 22:54:41

Le Pen will Entscheidung über EU-Haushalt bremsen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Frankreichs führende Rechtsnationale und Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen will als mögliche Staatschefin keinen EU-Haushalt akzeptieren, der vor der kommenden französischen Wahl beschlossen wird. Eine vorherige Entscheidung wäre ein "demokratischer Skandal", sagte die Politikerin des Rassemblement National (RN) in Brüssel am Vorabend des Treffens von Staats- und Regierungschefs der EU, die sich unter anderem zu dem Budget beraten wollen.

Le Pen forderte, die Verhandlungen über den EU-Haushalt für den Siebenjahreszeitraum von 2028 bis 2034 erst nach den anstehenden Wahlen in Frankreich, Italien, Polen und Spanien abzuschließen. Eigentlich soll eine Verständigung der EU-Staaten bis Ende dieses Jahres erzielt werden. Wegen großer Differenzen ist ein Durchbruch bis dahin derzeit jedoch fraglich. Bundeskanzler Friedrich Merz wies das jüngste Konzept der aktuellen irischen Ratspräsidentschaft mit einem Volumen von rund 1,826 Billionen Euro als inakzeptabel zurück. Deutschland und andere Länder wollen Kürzungen um mehrere Hundert Milliarden Euro.

Le Pen liegt bei Umfragen für erste Wahlrunde vorn

Die Haushalts-Verhandlungen will Le Pen - in dem Fall, dass sie Frankreichs Präsidentin werden sollte - selbst zu Ende bringen. In den Umfragen für die Wahl im kommenden Frühjahr liegt sie derzeit deutlich vor den anderen Kandidaten und hat gute Chancen, in die Stichwahl zu kommen.

Angesichts der angespannten französischen Staatsfinanzen will die RN-Politikerin keine steigende Belastung für ihr Land. Dafür müsste aus Le Pens Sicht die Kommission Programme aufgeben, die ihr zufolge über Kompetenzen der EU hinausgehen, etwa in der Diplomatie oder Entwicklungspolitik. Die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten müssen sich einstimmig auf das Langzeitbudget einigen./vni/DP/he

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