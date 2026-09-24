Leading Holdings Group Aktie
WKN DE: A2QK10 / ISIN: KYG5410P1000
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24.09.2026 11:15:28
Leading institutes double German economic growth forecasts for 2026
German research institutes have increased their prognosis for the country's economic growth to 1.3% in 2026Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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