Leidos mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Leidos hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 2,82 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 4,47 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,19 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at