CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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04.05.2026 18:31:20
Leipzig: Two killed after car drives into crowd
Police said the driver had been detained and there was no ongoing danger to the public. The incident occurred on Grimmaische Street in the heart of Leipzig.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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