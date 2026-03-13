Lennar Aktie
WKN: 851022 / ISIN: US5260571048
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13.03.2026 19:55:07
Lennar (LEN) Q1 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.Friday, March 13, 2026 at 11:00 a.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Lennar Corp.
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09.03.26
|S&P 500-Titel Lennar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lennar-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
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02.03.26
|S&P 500-Titel Lennar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lennar von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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25.02.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Mittwochnachmittag in Grün (finanzen.at)
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25.02.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittwochmittag fester (finanzen.at)
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23.02.26
|S&P 500-Papier Lennar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lennar von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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16.02.26
|S&P 500-Wert Lennar-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lennar von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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16.02.26
|S&P 500-Wert Lennar-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lennar von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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09.02.26
|S&P 500-Titel Lennar-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lennar von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Lennar Corp.
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.