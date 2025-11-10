Leonardo Aktie

Leonardo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ETQX / ISIN: IT0003856405

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
10.11.2025 11:02:00

Leonardo DiCaprio lowers the price of his Malibu beach house to $20 million

DiCaprio put the “rare and special” waterfront dwelling on the market in July for $23 million.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Leonardo S.p.a.mehr Nachrichten