Leonardo DiCaprio lowers the price of his Malibu beach house to $20 million

Leonardo Aktie
WKN: A0ETQX / ISIN: IT0003856405
|
10.11.2025 11:02:00
Nachrichten zu Leonardo S.p.a.mehr Nachrichten
|
10.11.25
|Leonardo warns future of UK helicopter plant at risk without £1bn contract (Financial Times)
|
05.11.25
|Gemeinsamer Auftrag für Rheinmetall und Leonardo - Kurse fallen trotzdem und ziehen RENK und HENSOLDT mit sich (dpa-AFX)
|
05.11.25
|Joint Venture von Rheinmetall und Leonardo erhält ersten Auftrag (Dow Jones)
|
23.10.25
|Zukunft der Raumfahrt: Bündnis von Airbus, Leonardo und Thales - Aktie gesucht (dpa-AFX)
|
23.10.25
|ROUNDUP: Airbus, Leonardo und Thales wollen Raumfahrtgeschäfte bündeln (dpa-AFX)
|
23.10.25