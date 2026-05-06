Leonardo DRS, Inc. Q1 Profit Advances

(RTTNews) - Leonardo DRS, Inc. (DRS) announced earnings for its first quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $62 million, or $0.23 per share. This compares with $50 million, or $0.19 per share, last year.

Excluding items, Leonardo DRS, Inc. reported adjusted earnings of $69 million or $0.26 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 5.9% to $846 million from $799 million last year.

Leonardo DRS, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $62 Mln. vs. $50 Mln. last year. -EPS: $0.23 vs. $0.19 last year. -Revenue: $846 Mln vs. $799 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.26 To $ 1.30 Full year revenue guidance: $ 3.900 B To $ 3.975 B