DRS Technologies Aktie
WKN DE: 866104 / ISIN: US23330X1000
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06.05.2026 04:47:33
Leonardo DRS, Inc. Q1 Profit Advances
(RTTNews) - Leonardo DRS, Inc. (DRS) announced earnings for its first quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $62 million, or $0.23 per share. This compares with $50 million, or $0.19 per share, last year.
Excluding items, Leonardo DRS, Inc. reported adjusted earnings of $69 million or $0.26 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.9% to $846 million from $799 million last year.
Leonardo DRS, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $62 Mln. vs. $50 Mln. last year. -EPS: $0.23 vs. $0.19 last year. -Revenue: $846 Mln vs. $799 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.26 To $ 1.30 Full year revenue guidance: $ 3.900 B To $ 3.975 B
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