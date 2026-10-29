DRS Technologies Aktie
WKN DE: 866104 / ISIN: US23330X1000
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29.10.2026 12:38:51
Leonardo DRS, Inc. Q3 Profit Rises
(RTTNews) - Leonardo DRS, Inc. (DRS) announced earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $115 million, or $0.43 per share. This compares with $72 million, or $0.26 per share, last year.
Excluding items, Leonardo DRS, Inc. reported adjusted earnings of $124 million or $0.46 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.0% to $1.066 billion from $960 million last year.
Leonardo DRS, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $115 Mln. vs. $72 Mln. last year. -EPS: $0.43 vs. $0.26 last year. -Revenue: $1.066 Bln vs. $960 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.50 To $ 1.53 Full year revenue guidance: $ 3.950 B To $ 3.985 B
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