Leonardo DRS, Inc. Q3 Profit Rises

(RTTNews) - Leonardo DRS, Inc. (DRS) announced earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $115 million, or $0.43 per share. This compares with $72 million, or $0.26 per share, last year.

Excluding items, Leonardo DRS, Inc. reported adjusted earnings of $124 million or $0.46 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 11.0% to $1.066 billion from $960 million last year.

Leonardo DRS, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $115 Mln. vs. $72 Mln. last year. -EPS: $0.43 vs. $0.26 last year. -Revenue: $1.066 Bln vs. $960 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.50 To $ 1.53 Full year revenue guidance: $ 3.950 B To $ 3.985 B