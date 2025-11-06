LG HAUSYS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

LG HAUSYS präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1330,80 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 989,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LG HAUSYS in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,70 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 812,66 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 890,09 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at