LGI Homes: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

LGI Homes hat am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,85 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,95 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 396,6 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 39,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 651,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

