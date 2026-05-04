Liberty Global präsentierte Quartalsergebnisse

Liberty Global lud am 01.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,96 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -3,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Liberty Global in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,27 Milliarden USD im Vergleich zu 1,17 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at