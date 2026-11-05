Liberty Media Aktie
WKN DE: A2AHD3 / ISIN: US5312296073
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05.11.2026 14:39:24
Liberty Media Corp Q3 Profit Rises
(RTTNews) - Liberty Media Corp (LSTZA) announced earnings for its third quarter that Increased from the same period last year
The company's earnings totaled $163 million. This compares with $13 million last year.
The company's revenue for the period rose 13.0% to $1.226 billion from $1.085 billion last year.
Liberty Media Corp earnings at glance (GAAP):
-Earnings: $163 Mln. vs. $13 Mln. last year. -Revenue: $1.226 Bln vs. $1.085 Bln last year.
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