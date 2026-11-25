Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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25.11.2026 05:43:21
Libya: 2 dead after Ukrainian attack on Russian warship in Benghazi
The head of the eastern administration in Libya has confirmed that two Libyan soldiers succumbed to their injures. Ukraine's foreign minister defended the attack as an effort to counter Russian aggression.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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