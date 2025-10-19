19.10.2025 18:08:38

Lidl ruft Butterwaffeln wegen möglicher Metallteile zurück

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Discounter Lidl ruft wegen möglicher Metallteile im Produkt die "Butterwaffeln mit Sirup" in der 560-Gramm-Packung zurück. Aufgrund der möglichen Verletzungsgefahr beim Verzehr sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten, berichtet das Portal lebensmittelwarnung.de. Der Rückruf gilt demzufolge für fast alle Bundesländer.

Butterwaffeln können zurückgegeben werden

Betroffen sind den Angaben zufolge die Chargen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 09.12.2025, 15.12.2025, 16.12.2025, 17.12.2025 und 22.12.2025 des niederländischen Lieferanten "Biscuit international", wie es weiter hieß.

Die Butterwaffeln seien in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Schleswig-Holstein erhältlich gewesen. Sie könnten in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden./avg/DP/he

