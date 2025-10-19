|
Lidl ruft Butterwaffeln wegen möglicher Metallteile zurück
STUTTGART (dpa-AFX) - Der Discounter Lidl ruft wegen möglicher Metallteile im Produkt die "Butterwaffeln mit Sirup" in der 560-Gramm-Packung zurück. Aufgrund der möglichen Verletzungsgefahr beim Verzehr sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten, berichtet das Portal lebensmittelwarnung.de. Der Rückruf gilt demzufolge für fast alle Bundesländer.
Butterwaffeln können zurückgegeben werden
Betroffen sind den Angaben zufolge die Chargen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 09.12.2025, 15.12.2025, 16.12.2025, 17.12.2025 und 22.12.2025 des niederländischen Lieferanten "Biscuit international", wie es weiter hieß.
Die Butterwaffeln seien in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Schleswig-Holstein erhältlich gewesen. Sie könnten in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden./avg/DP/he
