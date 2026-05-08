Limbach: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Limbach veröffentlichte am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,850 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Limbach 138,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 133,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at