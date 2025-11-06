Lindblad Expeditions: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Lindblad Expeditions hat am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das vergangene Quartal hat Lindblad Expeditions mit einem Umsatz von insgesamt 240,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 206,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 16,59 Prozent gesteigert.

