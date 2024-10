Lindner: Müssen den Grad unserer eigenen Ambitionen erhöhen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat eine Verbesserung der strukturellen Bedingungen für die Wirtschaft in Deutschland verlangt, Forderungen nach weiteren Subventionen und Förderprogramme aber zurückgewiesen. "Wir müssen den Grad unserer eigenen Ambitionen erhöhen", sagte Lindner bei einer Pressekonferenz in Washington, wie das Bundesfinanzministerium über den Kurznachrichtendienst X mitteilte. "Strukturelle Rahmenbedingungen müssen so verbessert werden, dass es wieder attraktiv ist, in Deutschland zu investieren. Dabei fehlt es uns nicht an Subventionen und Förderprogrammen."

Der Wachstumstrend der Weltwirtschaft sei "angesichts der gemeinsamen Herausforderungen zu gering", betonte Lindner. "Für Deutschland gilt dasselbe. Wir wachsen zu wenig dynamisch, sind aber fiskalisch stabil", stellte er fest. Man könne nicht die Lage der Weltwirtschaft besprechen, ohne die Lage in Nahost und in der Ukraine zu benennen, machte der Finanzminister klar. "Wir bekennen uns zum Selbstverteidigungsrecht Israels. Gleichzeitig bemüht sich die Bundesregierung darum, dabei zu helfen, eine weitere Eskalation zu verhindern", sagte er laut den Angaben bei der Pressekonferenz am Rande der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank.

Russland wiederum müsse seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine beenden. Auch das habe Deutschland bei den unterschiedlichen Gelegenheiten unterstrichen. Die geopolitischen Krisen brächten nicht nur Leid über die Menschen in den betroffenen Regionen. "Sie bedrohen auch unsere Freiheit", unterstrich Lindner. "Und sie gefährden die globalen Wachstumsperspektiven."

