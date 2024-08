Lindner: Müssen unser Arbeitskräftepotenzial vergrößern

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) fordert Maßnahmen, um in Deutschland für mehr Arbeitskräfte zu sorgen. "Wir müssen unser Arbeitskräftepotenzial vergrößern, um die Sozialsysteme langfristig finanzieren zu können", sagte Lindner bei einem Bürgerdialog in Potsdam. "Denn selbst mit noch mehr öffentlichem Geld kommt irgendwann der Punkt, an dem die Arbeitskräfte schlicht nicht mehr da sind", hob der Finanzminister hervor. Es gelte, dafür zu sorgen, dass alle jungen Menschen die Schule mit einem berufsqualifizierenden Abschluss verließen. Auch ständen fehlende Kitaplätze einer stärkeren Vollzeitbeschäftigung von Frauen entgegen, monierte er.

Die Lebensarbeitszeit müsse steigen, forderte der FDP-Vorsitzende zudem. Derzeit betrage das Renteneintrittsalter im Durchschnitt 64 Jahre. "Wir müssen mindestens in Richtung der 67 als reales Renteneintrittsalter kommen", forderte er. Dies sei kurzfristig geboten, um die Rentenversicherung zu entlasten, aber auch, "weil uns die Leute fehlen, die ganzen Aufträge abzuarbeiten". Nötig sei zudem qualifizierte Einwanderung. "Sie muss freilich gesteuert sein. Was wir nicht brauchen, ist eine ungeordnete Einwanderung in unsere Sozialsysteme", betonte Lindner.

