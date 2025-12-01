Lithium South Development legte Quartalsergebnis vor

Lithium South Development hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Lithium South Development hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at