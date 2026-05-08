Livanova: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Livanova ließ sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Livanova die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,40 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -6,010 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 362,3 Millionen USD – ein Plus von 14,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Livanova 316,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at