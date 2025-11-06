Live Nation Entertainment zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Live Nation Entertainment hat am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,73 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,66 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 8,50 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,65 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at