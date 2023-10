LiveRamp meldet Marktauftritt von reinraumnativer Aktivierung und verbesserter Identitätsbestimmung auf allen bedeutenden Clouds

LiveRamp (NYSE: RAMP) stellte heute neue Fähigkeiten für Reinraumaktivierung und cloud-orientierte Identitätsbestimmung vor, mit denen die Kunden ihre Daten wirksamer aktivieren und vernetzen und gleichzeitig tiefergreifende Analysen und Publikumserkenntnisse erschließen können. Infolgedessen können Marken, Publizisten und Technologieplattformen den Wert ihrer eigenen Daten voll ausschöpfen, die Daten aus beliebigen Umgebungen nahtlos vereinheitlichen und aktivieren. Tiefergreifende Verbrauchererkenntnisse ergeben sich aus feinkörnigeren Messungen - jeweils innerhalb der bestehenden Technologieplattformen oder Partnerökosysteme.

Mit diesen Plattformoptimierungen kommen die mehr als 900 Kunden von LiveRamp nun in den Genuss folgender Vorteile:

Aktivierung bei Hunderten von Partnern direkt aus dem Datenreinraum von Snowflake und LiveRamp. Mit den cloud-nativen Reinraumfähigkeiten der nächsten Generation von LiveRamp können Kunden ihre Daten jetzt mit Hunderten von Partnern direkt von der gewünschten Kooperationsplattform aus aktivieren, einschließlich Snowflake und LiveRamp Clean Room, mit verbesserter Genauigkeit und Konnektivität.

Mit RampID™—der dauerhaftesten, datenschutzorientierten Kennung zur Vernetzung des digitalen Ökosystems—können die Kunden von LiveRamp jetzt neue Erkenntnisse, die sich aus einer sicheren partnerschaftlichen Zusammenarbeit ergeben, sofort umsetzen und damit eine unvergleichliche Größenordnung und Reichweite erzielen. Mit nahtloser Anbindung an das branchenweit umfangreichste, datenreiche Netzwerk bietet LiveRamp dazu auch die Fähigkeit zur Aktivierung im gesamten Ökosystem ohne die Notwendigkeit, mehrere Lösungen einzusetzen oder eine neue Integration für jedes Partnerunternehmen und jede Plattform zu erstellen.

"Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit LiveRamp bei der Entwicklung von Reinraumfähigkeiten in unserer konvergierten Plattform und unserem Ökosystem hat uns geholfen, die Eigendatenaktivierung zu verbessern und präzise Zielgruppensegmente zu schaffen - und das alles von derselben Umgebung aus", erklärte Mike Bregman, Chief Activation Officer bei Havas Media Network North America. "Damit war Havas Media in der Lage, den Kunden, die zunehmend vertriebskanalübergreifende Erkenntnisse benötigen, besser dabei zu helfen, ihre Geschäftsziele zu erreichen."

"Datenreinräume haben sich zu einem erfolgskritischen Werkzeug zur Bereitstellung von Customer Intelligence für unsere Markenpartner entwickelt. Gleichzeitig bewahren sie die Transparenz und Kontrolle, die wir als Verwalter der Daten unserer Kundschaft benötigen", so Brian Lin, Senior Vice President of Product Management, Advertising bei TelevisaUnivision. "Die Fähigkeit der Aktivierung direkt aus dem Reinraum der nächsten Generation von LiveRamp vertieft den Umfang unserer strategischen Partnerschaften, während der Datenschutz auf höchstem Niveau erhalten bleibt."

Branchenerste Identitätsbestimmung in allen bedeutenden Clouds. Mit cloud-nativen, eingebetteten Identitätsbestimmungsfähigkeiten können die Kunden nun ihre pseudonymisierten eigenen Daten erweitern, um bekannte Datenelemente, z. B. CRM und E-Mail-Adressen, direkt in ihre bevorzugte Cloud-Plattform aufzunehmen, darunter AWS, Azure, Google Cloud, Databricks und Snowflake. Kunden von LiveRamp können ihre Marketing-Renditen jetzt von jedem beliebigen Datenstandort aus maximieren.

Die Fragmentierung der Kundendaten macht die Bestimmung personenbezogener Identitäten in der Cloud zu einer ständigen Herausforderung. Beispielsweise nutzen 86 Prozent der Konsumenten mehrere E-Mail-Adressen, die einer Person zugeordnet werden müssen, um erstklassige Aktivierung und Messung zu ermöglichen. Verbraucher haben heute im Durchschnitt auch 13 vernetzte Geräte, die für eine holistische Werbe- und Messstrategie genutzt werden können. Zudem verändern sich auch die haushaltsspezifischen Kaufmuster, was die Messung der Zuteilung erschwert. Mithilfe der cloud-orientierten Identitätsbestimmungsfähigkeiten von LiveRamp sind Unternehmen in der Lage, diese Herausforderungen zu meistern, indem mehrere personenbezogene Kennungen mit einer Person und einem Haushalt verbunden werden. Damit wird die Messung verbessert und eine persönlicher gestaltete Werbung ermöglicht, wobei nur minimale Datenverschiebungen erforderlich sind.

"Dass die Technologie von LiveRamp genutzt werden kann, ohne die Cloud-Umgebung zu verlassen, ist ein enormer Vorteil", sagte Seth Hirsh, Partner, Head of Analytics bei Acadia. "Wir nutzen Snowflake, und LiveRamp wird uns die notwendigen Tools in die Hand geben, um das Onboarding von Daten in die Cloud-Datenlager zu straffen, Zielgruppen breit im gesamten Ökosystem anzusprechen und die Messergebnisse für unsere Kunden zu verbessern, ohne Daten zwischen verschiedenen Umgebungen verschieben zu müssen."

Kimberly Bloomston, SVP of Product bei LiveRamp, ergänzte: "Durch den Marktauftritt cloud-nativer, reinraumoptimierter Aktivierungs- und Identitätsbestimmungsfähigkeiten wird sichergestellt, dass Unternehmen in der Lage sind, Datenverfahren zu skalieren, Erkenntnisse zu maximieren und Flexibilität für die Zukunft vorzusehen. Die neuen Funktionen bieten Zugang zu ansonsten unzugänglichen Datensätzen, ermöglichen die Vereinfachung der Kampagnenaktivierung und optimieren die Fähigkeit, Konsumenten gleichbleibend gezielt anzusprechen. Mit LiveRamp werden Firmen befähigt, im Rahmen ihrer digitalen Transformation neben den Anforderungen eines stark fragmentieren Ökosystems und komplexer Kunden- und Partnererlebnisse Initiativen zu entwickeln, darunter in der Cloud und im Reinraum."

LiveRamp entwickelt seine Lösungen und seine Leistungskraft ständig weiter und ermöglicht Datenkooperation der nächsten Generation mithilfe von vier kritischen Komponenten.

Live/Identity: Aufbau der identitätsbezogenen Unternehmensinfrastruktur für präzise Identifizierung und Abstimmung von Kunden über Vertriebskanäle, Partner und Plattformen hinweg für den bestvernetzten Überblick über die Kunden.

Aufbau der identitätsbezogenen Unternehmensinfrastruktur für präzise Identifizierung und Abstimmung von Kunden über Vertriebskanäle, Partner und Plattformen hinweg für den bestvernetzten Überblick über die Kunden. Live/Access: Erweiterung des Werts von Daten, Vertiefung des Kundenverständnisses und Erreichen neuer Zielgruppen mit dem LiveRamp-Netzwerk hochwertiger Datenpartner.

Erweiterung des Werts von Daten, Vertiefung des Kundenverständnisses und Erreichen neuer Zielgruppen mit dem LiveRamp-Netzwerk hochwertiger Datenpartner. Live/Connectivity: Überwinden von Signalverlusten, eine Zukunft der Adressierbarkeit und Vernetzung mit hochwertigen Zielgruppen in großem Umfang, wo auch immer sich diese aufhalten.

Überwinden von Signalverlusten, eine Zukunft der Adressierbarkeit und Vernetzung mit hochwertigen Zielgruppen in großem Umfang, wo auch immer sich diese aufhalten. Live/Insights: Motor der Innovation und Erschließung leistungsstarker Messungen und Analysen mit robusten Reinraumfähigkeiten mit fortschrittlichen Kontrollen und Erlaubnissen sowie eingebauten modernsten datenschutzverbessernden Technologien.

Weitere Informationen über die Anpassung der Lösungen von LiveRamp an Ihre individuellen Geschäftsanforderungen finden Sie auf unserer Website.

Über LiveRamp

LiveRamp ist die bevorzugte Datenkooperationsplattform der weltweit innovativsten Unternehmen. LiveRamp ist ein Pionier in den Bereichen Verbraucherdatenschutz, Datenethik und Unternehmensidentität und setzt den neuen Maßstab für die Erstellung eines vernetzten Verbraucherüberblicks mit unerreichter Klarheit und beispiellosem Kontext, währen das kostbare Marken- und Verbrauchervertrauen geschützt bleibt. LiveRamp bietet durchgängige Flexibilität bei der Zusammenarbeit, wo auch immer sich die Daten befinden, um eine Datenkooperation im größtmögliche Umfang zu unterstützen—innerhalb von Unternehmen, zwischen Marken und über sein vorrangiges globales Netzwerk von hochwertigen Partnern.

Hunderte von globalen Innovatoren - von kultigen Verbrauchermarken und Technologieriesen bis hin zu Banken, Einzelhändlern und führenden Gesundheitsanbietern - vertrauen auf LiveRamp, wenn es darum geht, dauerhafte Marken aufzubauen, Geschäftswert durch Vertiefung von Kundenengagement und Kundentreue zu schöpfen, neue Partnerschaften zu aktivieren und den Wert unternehmenseigener Daten zu maximieren, während gleichzeitig die in rapider Entwicklung befindlichen Auflagen und Datenschutzanforderungen eingehalten werden. LiveRamp hat seinen Hauptsitz in San Francisco (Kalifornien/USA) und unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.liveramp.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231010811844/de/