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17.07.2026 05:49:38
London: Andy Burnham wird neuer Labour-Chef
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Regierungspartei Labour bekommt an diesem Freitag (ab 13.00 Uhr/MESZ) einen neuen Vorsitzenden. Die Kür des früheren Bürgermeisters von Greater Manchester, Andy Burnham, ist ohne Gegenkandidaten Formsache. In der Folge wird der 56-Jährige am kommenden Montag von König Charles III. mit der Regierungsbildung beauftragt werden.
Burnham folgt auf Keir Starmer, der im Juni als Parteichef zurückgetreten war. Premierminister bleibt Starmer formal noch bis zur Amtsübergabe. Am Donnerstag führte ihn seine letzte große Dienstreise in die Ukraine. Burnham wird der siebte britische Premier binnen zehn Jahren./mj/DP/men
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