RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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11.07.2026 06:00:41
London rental affordability improves despite recent rise
The salary needed to afford a rental home in the capital has fallen by 17% in the past yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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